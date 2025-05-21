«Рособоронэкспорт» хочет вместе с Белоруссией производить истребитель Checkmate

Россия предложит Белоруссии заниматься совместным производством легкого тактического самолета Checkmate, а также БПЛА, бронетехники и средств ПВО. Об этом рассказал «Ъ» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в преддверии выставки вооружений MILEX в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На этой выставке «Рособоронэкспорт» намерен обсудить расширение кооперации между предприятиями ОПК России и Белоруссии. В том числе будут рассматриваться выпуск продукции военного назначения и ее совместное продвижение на мировой рынок. «Будут обсуждены продвижение авиационных двигателей, ремонт и модернизация боевых самолетов»,— рассказал господин Михеев.

Легкий тактический однодвигательный самолет Checkmate разработан компанией «Сухой». У него есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность». Самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2021. В ноябре 2023 года Минпромторг говорил, что первый опытный образец Checkmate могут создать до конца 2025-го. «Рособоронэкспорт» рассказывал, что государства Ближнего Востока и Африки проявляют интерес к российскому тактическому истребителю.