Лукашенко: Белоруссия размещает передовые виды оружия, включая «Орешник»

Белоруссия и Россия значительно продвигаются в военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке перспективных видов вооружений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко на встрече с Андреем Белоусовым

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко на встрече с Андреем Белоусовым

Фото: president.gov.by

Господин Лукашенко подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки Россия продолжает поставлять в Белоруссию закупленные образцы вооружения, включая самолеты и вертолеты. Он отметил активную работу по реализации совместной инициативы с президентом России Владимиром Путиным о размещении на белорусской территории самых передовых видов оружия для обороны. «В том числе "Орешник" и так далее. Мы здесь значительно продвинулись. Это подчёркивает тесные оборонные связи в рамках Союзного государства.»,— сообщил белорусский лидер.

Президент также подтвердил высокий уровень доверия между странами и напомнил, что подобного взаимодействия Россия не имеет ни с кем другим.