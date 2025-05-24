Главные новости к утру 24 мая

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированном налете беспилотников. Несколько из них, по его словам, упали в промышленной зоне Ельца. Еще в шести регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Калуги приостановил работу.

США сняли санкции с некоторых сирийских банков и нефтяных компаний. Вашингтон также приостановил действие части ограничений в отношении Дамаска на 180 дней, чтобы обеспечить страну электроэнергией и улучшить гуманитарную ситуацию.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская US Steel и японская Nippon подписали соглашение о партнерстве, которое принесет стране $14 млрд инвестиций.