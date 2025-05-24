БПЛА упали в промышленной зоне липецкого Ельца

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне Ельца упали беспилотники. Угроза атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.

«Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации жертв нет»,— написал Игорь Артамонов в Telegram-канале.

В ночь на 24 мая в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. В некоторых районах ввели красный уровень опасности. В 6:19 мск Игорь Артамонов сообщил о массированном налете беспилотников. Режим угрозы атаки БПЛА также ввели в Рязанской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях.