Трамп: US Steel и Nippon подписали соглашение о партнерстве

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская US Steel и японская Nippon подписали соглашение о партнерстве. По его словам, оно позволит сохранить штаб-квартиру US Steel в Питтсбурге и привлечь $14 млрд инвестийий.

«Это будет запланированное партнерство между US Steel и Nippon Steel, которое создаст не менее 70 тыс. рабочих мест и добавит $14 млрд в экономику США. Основная часть этих инвестиций поступит в течение следующих 14 месяцев»,— написал Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Как добавил президент США, инвестиция станет крупнейшей в истории штата Пенсильвания. Тарифная политика, по его словам, обеспечит возвращение производство стали в Соединенные Штаты навсегда. Он также анонсировал митинг в Питтсбурге по случаю подписания соглашения между компаниями.

В 2023 году японская Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,9 млрд. В январе 2025-го экс-президент США заблокировал сделку.