США сняли санкции с сирийских авиалиний и нефтекомпаний

Минфин США выпустил лицензию (.pdf), которая разрешает проводить финансовые операции с Сирией, заблокированные ранее. Среди прочего санкции сняли с авиакомпании Syrian Air, нефтяной компании Sytrol, Центрального банка Сирии и некоторых других банков.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены»,— говорится в лицензии.

Санкции в том числе сняли с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Из-под ограничений также вывели нефтеперерабатывающие компании Homs и Banias, Коммерческий банк, Банк недвижимости, а также судоходные компании.

В заявлении Минфина указано, что публикация соответствующей лицензии стало первым шагом по снятию санкций с Сирии. Президент США Дональд Трамп 13 мая завил, что Вашингтон отменит ограничения с Дамаска, чтобы дать стране «шанс на величие».

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад поможет Дамаску со стабильностью».