Трамп распорядился начать строительство 10 ядерных реакторов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому к 2030 году в стране должно начаться строительство 10 новых ядерных реакторов. Кроме того, мощность действующих реакторов должна быть увеличена на 5 ГВт.

«Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году»,— говорится в указе (цитата по сайту Белого дома).

Среди прочего президент США поручил министерству энергетики наладить цепочку поставок ядерного топлива. Финансирование развития технологий в сфере атомной энергетики будет происходить в приоритетном порядке в том числе за счет грантов, займов и инвестиционного капитала.

23 мая Белый дом одобрил возобновление разработки месторождения по добыче урана в штате Юта. О готовности сотрудничать с США в поставках урана ранее сообщала российская госкомпания «Росатом».