«Росатом» готов сотрудничать с США по поставкам урана

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев выступил на «правительственном часе» в Совете федерации. Он заявил, что госкорпорация готова сотрудничать с США по поставкам урана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран,— уточнил глава "Росатома" (цитата по "РИА Новости"),— сотрудничать в поставках урана с США, если не будет принято другое решение».

С 11 августа в США вступил с силу запрет на импорт российского урана, он предусмотрен до 2040 года. При этом американское Минэнерго получило право выдавать лицензии на покупку урана из РФ в случае, если нет «альтернативного» продавца или поставка отвечает национальным интересам. Власти России ввели ответные ограничения. Международное энергетическое агентство призывало снизить российскую долю на мировом рынке обогащения урана.

The Guardian писала, что США предложили Ирану передать запасы обогащенного урана России. Кремль отказался комментировать этот вопрос.