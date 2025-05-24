МВД обсуждает введение тотального запрета на кредиты

МВД России в рамках борьбы с мошенниками обсуждает возможность введения тотального запрета на кредиты для граждан. При необходимости россиянам будут предлагать индивидуальную разблокировку.

«У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку»,— сказал замглавы Следственного департамента МВД Данил Филиппов на фестивале Positive Hack Days (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил Данил Филиппов, в случае введения тотального запрета появится «возможность защитить всех». Перед индивидуальной разблокировкой, по его словам, с человеком будут проводить консультации в МВД, чтобы убедиться, что деньги не будут переданы мошенникам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».