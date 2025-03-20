Разрешение на самозапрет

Самозапрет на получение кредитов оказался популярен у россиян — за первые десять дней работы этой возможностью воспользовались 5 млн человек. Живой интерес он вызвал не только у законопослушных граждан, но и у откровенных мошенников. Часть россиян, установив самозапрет, сразу попыталась взять кредит в банке или в МФО — кто-то чтобы проверить, как работает механизм, а кто-то чтобы не отдавать полученные средства. Телефонные мошенники тут же начали использовать самозапрет как повод для новой атаки на граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 1 марта в России стала возможна официальная установка самозапрета на получение кредита — благодаря новому закону теперь любой гражданин через портал «Госуслуги» может подать заявление в бюро кредитных историй, с помощью которого установит запрет на выдачу ему займов по отдельным или сразу по всем категориям. «Сервис может помочь защитить себя от мошенников, в кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам»,— пояснили в Минцифры.

К 1 сентября этого года эту же функцию можно будет реализовать через многофункциональные центры (МФЦ). Снять запрет сложнее, чем установить. Сделать это можно будет через «Госуслуги», а потом через МФЦ, но кредиты станут доступны не мгновенно, а спустя два дня после подачи заявления. «Понадобится электронная подпись, создать ее можно в приложении "Госключ", так обеспечивается дополнительная защита от мошенников»,— уточняют в Минцифры.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в первые же дни действия закона о самозапрете прогнозировал большой интерес к этой мере защиты от мошенников. По данным Минцифры, сервисом по самозапрету на кредиты за десять дней воспользовались 5 млн человек. «Самому старшему заявителю 103 года»,— говорится в сообщении министерства. В ведомстве отметили: несмотря на то что ограничить можно наиболее беспокоящие гражданина виды кредитов, например, только дистанционное оформление договоров в МФО, около 90% заявителей выбирают полный запрет.

В Банке России напомнили, что не на все категории кредитов можно установить самозапрет — исключение составляют ипотека, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.

«Риски при выдаче таких кредитов и займов минимальны, так как при оформлении договора проводятся тщательные проверки заемщика и обеспечения»,— поясняют в ЦБ. Кроме того, в Банке России обратили внимание, что самозапрет не распространяется на уже имеющиеся действующие кредитные карты.

Несмотря на то что новый сервис был установлен как средство против мошенничества, начало его действия вызвало целую волну попыток злоупотреблений. Причем, как ни странно, попробовать новый сервис на прочность решили не только телефонные мошенники. По данным СМИ, россияне самостоятельно начали пытаться получить кредит в банке или заем в МФО сразу после установления самозапрета. Такая недобросовестная практика называется «потребительский терроризм» — недобросовестные заемщики хотят воспользоваться возможностью не возвращать заемные деньги, пользуясь временным лагом между появлением отметки в кредитной истории и фактическим началом действия ограничения. «Случаи потребительского экстремизма время от времени встречаются в банковской практике, хотя и не имеют массового характера, активизация попыток "обмануть систему" в первые дни кредитных самозапретов в некотором роде предсказуема, как и то, что такое мошенничество гарантированно не увенчается успехом. Судебная практика в аналогичных случаях на стороне кредиторов, поэтому оплатить придется не только долг со штрафами и пенями, но и судебные издержки банка»,— предупредил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Правда, эксперты считают, что не все случаи, когда гражданин, оформивший самозапрет, пытается получить кредит, относятся к «потребительскому терроризму» — граждане могут просто проверять, насколько хорошо работает механизм. «Случаи злоупотребления функциями самозапрета со стороны заемщиков действительно есть. Иногда это осознанный потребительский экстремизм, иногда — азарт заемщика и его желание проверить, как работают ограничения на практике... Я думаю, что и регулятор, и финансовые организации прекрасно осознают риски, связанные с потребительским экстремизмом, и очень скоро отточат технологическую и правовую базу, не оставив в ней лазеек»,— отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

По мнению эксперта, это новый финансовый сервис, не самый простой, позволяющий оформить запрет не только на все виды кредитов, но и на часть из них, и клиенты могли в нем не до конца разобраться. «На мой взгляд, проблема пока выглядит несколько преувеличенной — по информации СМИ, заявки на получение кредита от людей, оформивших самозапрет, составляют считаные проценты от всех кредитных заявок, причем они, на мой взгляд, могут частично объясняться тем, что граждане не совсем правильно понимают, как работает самозапрет, и могут не осознавать, что его установка не позволит, например, пользоваться рассрочками и другими подобными сервисами при покупке товаров на маркетплейсах»,— считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Телефонные мошенники оказались в первых рядах атакующих новый сервис. Так, согласно результатам опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), каждый шестой респондент уже столкнулся с попытками мошенников похитить средства под предлогом помощи в установке или снятии самозапрета на оформление кредита. Чаще всего злоумышленники убеждают жертв, что третьи лица якобы оформляют кредит на человека или, напротив, сняли самозапрет, поэтому установить его нужно снова. «О том, что лично столкнулись с мошенническим сценарием, так или иначе связанным с самозапретом, сообщили 15,8% опрошенных, речь идет обо всех каналах взаимодействия: по телефону, в СМС, в мессенджерах, письмах на электронную почту и т. д., еще 2,4% лично с этим не сталкивались, но слышали об этом от друзей и родственников»,— говорится в материалах компании. Гендиректор Moneyman Артем Быков советует не поддерживать общение по телефону или в чатах с незнакомыми «представителями» госсервисов, банков и т. д., а также не переходить в мессенджерах или почте по ссылкам, которые приходят от неизвестных отправителей, чтобы обезопасить себя.

Общественники также отметили, что в первую очередь активизировались мошенники, которые стали представляться «сотрудниками "Госуслуг"» и предлагать помощь в подключении самозапрета. «Они врут, что на жертву наложено самоограничение, необходимо досрочно погасить все обязательства, и предлагают помощь в снятии самозапрета»,— предупреждает эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. По ее словам, версий обмана множество и все они будут сводиться к получению кода из СМС для завладения доступом в личный кабинет на портале «Госуслуги». «Очевидно, такие манипуляции мошенников направлены на дискредитацию инструмента самоограничения и призваны вызвать социальную напряженность. Однако мы считаем, что это лишнее подтверждение правильности этого инструмента»,— сказала госпожа Пожарская. Другие эксперты считают, что основная задача мошенников будет сводиться к тому, чтобы снять самозапрет и получить доступ к «Госуслугам». Игорь Додонов считает, что мошенники, вероятно, попытаются обойти механизм самозапрета с помощью социальной инженерии. «С введением самозапрета риски кредитного мошенничества все же должны ощутимо сократиться»,— уверен господин Додонов.

Идею самозапрета на получение кредита Банк России обнародовал летом 2022 года, после чего она долго кочевала по Думе, претерпела ряд изменений и, наконец, вступила в силу в варианте, всех более или менее удовлетворяющем. По данным Банка России, в 2023 году мошенники похитили у россиян 15,3 млрд руб., в 2024 году — 27,5 млрд руб., рост составил почти 80%. При этом, как рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме по кибербезопасности, не менее 40% этих хищений пришлось на кредитные мошенничества, то есть более 10 млрд руб. граждане взяли у банков под проценты и отдали мошенникам.

Российские финансовые власти не ограничились самозапретом, недавно был принят закон об охлаждении, согласно которому банки могут на два дня приостановить выдачу гражданину кредитных средств, если заподозрили, что заемщик находится под воздействием мошенников. Анатолий Аксаков считает, что массовое применение гражданами самозапрета на получение кредитов и вступление в силу с 1 сентября закона о периоде охлаждения при выдаче займов позволит вдвое сократить потери от кредитных мошенничеств. «Важно поддерживать интерес граждан к новым возможностям противостояния мошенникам — финансово грамотный потребитель является более сложной мишенью для различного рода махинаторов, а федеральным и региональным органам власти, банкам и финансовым компаниям нужно продолжать информирование граждан о возможности самозапрета»,— уверен депутат.

По мнению экспертов, самозапрет, равно как и период охлаждения могут помочь бороться с хищениями средств граждан в случае попыток получения кредитов по поддельным документам, при взломе приложений или аккаунтов на различных ресурсах. Но в случае с социнженерией, когда мошенники могут неделями держать своих жертв под психологическим воздействием, такие меры вряд ли окажутся очень эффективными. Государство не останавливается на уже принятых мерах и разрабатывает новые. Сейчас профессиональное сообщество обсуждает законопроект, направленный на создание государственных информационных систем «Антифишинг» и «Антифрод», призванных бороться с мошенничеством. Сам документ пока готовится к рассмотрению в первом чтении и уже вызвал серьезные споры относительно его реализуемости и эффективности (см. “Ъ” от 10 марта). Однако нельзя исключать, что в процессе доработки профессиональным сообществом он сможет превратиться в еще один барьер, усложняющий жизнь мошенникам.

Максим Буйлов