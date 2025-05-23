ООН приветствует обмен пленными между РФ и Украиной и надеется на деэскалацию

В офисе генсека Организации Объединенных Наций (ООН) приветствуют обмен пленными между РФ и Украиной и надеются, что он продолжится. Об этом 23 мая заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Мы надеемся, что обмен военнопленными продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации ситуации»,— сказал господин Хак агентству «РИА Новости».

23 мая Россия и Украина начали крупнейший обмен пленными за время конфликта. В рамках первого этапа обмена обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Передача состоялась на территории Белоруссии. Об обмене стороны договорились в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая. Москва и Киев также договорились подготовить перечень условий для прекращения огня и представить его друг другу на следующей встрече.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая