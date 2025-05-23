Россия и Украина провели первый этап обмена пленными 1000 на 1000

270 военнослужащих и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле, сообщили в Минобороны. Среди возвращенных — мирные жители, перевезенные на Украину после атаки ВСУ на Курскую область. Взамен на Украину также были переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Переданные военнослужащие и мирные жители находятся на территории Белоруссии. Позднее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни»,— говорится в сообщении Минобороны.

Накануне Россия и Украина обменялись списками военнопленных для обмена. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что такой обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней. Даты обмена не сообщались. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая, в первый день стороны передадут по 300 человек. Источник своих данных он не называл.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая назвал переговоры с украинской стороной об обмене «трудоемким процессом». При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».

Полина Мотызлевская