Основан в 1943 году. Во время Второй мировой войны использовался как перевалочная база по доставке грузов ленд-лиза. В 1963 году в порту построено здание пассажирского морского вокзала. В 1992 году указом президента России на базе имущественного комплекса было создано ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (ПКМТП).

ПКМТП — крупнейший порт Камчатского края. Расположен на северо-восточном берегу незамерзающей Авачинской бухты. Порт открыт для захода судов круглый год, способен принимать корабли длиной до 200 м и осадкой до 9 м. Имеет восемь причалов. Грузооборот составляет около 1 млн тонн в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ПКМТП в 2024 году составила 253,4 млн руб.