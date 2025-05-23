Проект реставрации дома-памятника в центре Курска разработают за 32,6 млн

Московское ООО «Культреставрация» получило подряд на подготовку проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание Окружного суда» на улице Луначарского в Курске. Министерство культуры России заключило с единственным участником конкурса контракт по цене в 32,6 млн руб. при начальной в 33 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Подрядчику предстоит провести научно-исследовательские изыскательские и проектные работы, а затем составить сметную документацию. Срок исполнения условий контракта — до 31 марта 2026 года.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что сейчас здание находится в аварийном состоянии и разрушается. Ранее оно принадлежало Курскому электроаппаратному заводу, а после Великой Отечественной Войны в нем располагался ремонтный цех.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Культреставрация» зарегистрировано в 2014 году в Москве с уставным капиталом 1 млн руб. для специализированных строительных работ. Гендиректор и единственный собственник — Дмитрий Дмитриенко. Выручка в 2024 году составила 601 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб.

Подробнее о планах Александра Хинштейна по реставрации исторического центра Курска — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь