В Курске начали искать проектировщика реставрации бывшего здания окружного суда

Министерство культуры РФ объявило открытый конкурс, чтобы выбрать подрядчика для разработки проектной документации реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание окружного суда» (вторая половина XIX века) на улице Луначарского, 8 в Курске. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Начальная цена контракта — 32,9 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет. Подрядчику предстоит провести научно-исследовательские изыскательские и проектные работы, а затем составить сметную документацию. Срок исполнения условий контракта — до 31 марта 2026 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 мая. Итоги подведут 15 мая.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что сейчас здание находится в аварийном состоянии и разрушается. Ранее оно принадлежало Курскому электроаппаратному заводу, а после Великой Отечественной Войны в нем располагался ремонтный цех.

Сегодня стало известно, что Минкульт РФ выбрал подрядчика для разработки проектов реставрации ОКН регионального значения «Братский корпус Знаменского монастыря» (вторая половина XIX века) и ОКН федерального значения «Башня ограды» (вторая половина XVII века) в центре Курска. Проекты подготовит подведомственная организация Министерства — московское ФГУП «Центрально-научные реставрационные проектные мастерские».

Подробнее о планах Александра Хинштейна по реставрации исторического центра Курска — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов