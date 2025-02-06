Хинштейн попросил Путина о помощи в реставрации памятников в центре Курска

Во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил пересмотреть подход к подготовке к 1000-летию Курска, которое будет праздноваться в 2032 году. Глава региона заявил о необходимости «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города, в том числе в бывшей Курской крепости. Это следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прогулка Александра Хинштейна по историческому центру Курска

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Прогулка Александра Хинштейна по историческому центру Курска

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Господин Хинштейн добавил, что хотел бы создать в бывшей Курской крепости культурно-, духовнопросветительский кластер. На ее территории сейчас находятся областной краеведческий музей, областная филармония, Знаменский собор, построенный 200 лет назад в память о победе в войне 1812 года.

«Мне кажется, что это важно именно сегодня, потому что война закончится, врага разобьем, в этом никто не сомневается. Отстроим землю, восстановим инфраструктуру. Люди вернутся. Но историческая память о прошлом и неразрывная нить поколений нам сегодня важна как никогда. И восстановление исторического Курска — это маяк возрождения региона в целом»,— заявил врио губернатора.

Владимир Путин согласился «чуть-чуть переформатировать» подход к подготовке к празднику. И пообещал переговорить об этом с главой оргкомитета, зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко, а также с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Во время ПМЭФ-2021 на тот момент губернатор Курской области Роман Старовойт анонсировал создание «комфортной городской среды» для туристов и жителей облцентра в бывшей Курской крепости. Она была разрушена во время Великой Отечественной войны. После этого на этом месте был построен Курский электроаппараторный завод. До сентября 2020 года «историческое место было закрыто для горожан», как отмечал господин Старовойт.

После переезда предприятия территорию открыли для посетителей, часть зданий передали в госсобственность. Например, здание бывшей мужской гимназии перешло в безвозмездное пользование областного краеведческого музея. Впоследствии правительство региона выкупило его за 296,7 млн руб. Объект культурного наследия решили отреставрировать. В марте 2022 года контракт на эти работы за 1,39 млрд заключили с московским АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Уже в ноябре его расторгли «в связи с невозможностью выполнения работ» в предусмотренном объеме. В декабре подряд достался без торгов местному ООО «Специализированный застройщик строительно-монтажное управление "Строй инвест"» депутата горсобрания Курска Константина Серебренникова за 1,37 млрд руб. К концу 2024 года работы были завершены, но новый глава региона передумал переносить музей в здание бывшей мужской гимназии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова