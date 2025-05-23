Лавров: Россия не допустит ущемления прав русскоязычных на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на территории Украины миллионы людей разговаривают на русском языке, который является для них родным. Россия не допустит, чтобы украинцы жили по законам «хунты», заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке... это будет очень большим преступлением»,— сказал господин Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» (трансляция велась пресс-службой МИДа в Rutube).

Господин Лавров подчеркнул, что «мы не можем оставить (русскоговорящих.— "Ъ") людей под властью того режима, который сейчас там находится».

Министр назвал главной текущей задачей подготовку надежного мирного договора с Украиной. При этом принципиальное значение при заключении мира будет иметь легитимность Владимира Зеленского, отметил он.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Елизавета Шмакова