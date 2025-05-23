Лавров: легитимность Зеленского принципиальна для соглашения с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при заключении мира с Украиной. Оптимальным вариантом для решения этого вопроса министр назвал проведение выборов в соседней стране, сообщает ТАСС.

Господин Лавров заявил, что в том случае, если мирное соглашение будут подписывать лица, чья легитимность «никого не убеждает», их «сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность». Министр также отметил, что согласно нынешней конституции Украины, мирное соглашение может также подписать председатель Верховной рады. Этот пост с 2021 года занимает Руслан Стефанчук.

Министр сослался на Владимира Путина, который «четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но подчеркнул, что президент России не отказывается от контактов с украинским коллегой для согласования принципов урегулирования.