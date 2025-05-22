В аэропортах Москвы задержаны более 160 рейсов

В Москве задержаны более 160 рейсов в трех аэропортах, сообщила межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на 11:00 мск, в Домодедово задержан 71 рейс, в Шереметьево — 72 рейса, во Внуково — 19 рейсов. Прокуратура начала надзорные мероприятия для контроля ситуации.

Граждане, чьи права нарушены из-за задержек, могут обратиться к дежурному прокурору по телефону +7 (916) 555-23-57, говорится в сообщении прокуратуры.

Ночью Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу. По данным Минобороны, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. Сейчас все аэропорты, кроме Жуковского, начали принимать и отправлять рейсы.