Путин поручил создать программу восстановления пострадавших районов приграничья

Президент России Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Поручение реализуют Минэкономики совместно с администрацией президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов Федерации»,— сказал глава государства на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля). Он подчеркнул, что инициатива должна быть реализована в кратчайшие сроки.

Владимир Путин призвал подключаться к работе представителей Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, Минздрава и других ведомств. При подготовке программы необходимо взаимодействовать с волонтерскими и общественными организациями, а также учитывать обратную связь жителей регионов.

В рамках программы предстоит восстановить транспортную и другую инфраструктуру регионов, наладить устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей. Сейчас на территориях, где шли боевые действия, ведется работа по разминированию, ликвидации неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, отметил президент. По его словам, ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ. Глава государства поручил увеличить группировку разминирования территории.