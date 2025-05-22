Деньги ищут почву
Илья Шумов — об инвестициях в сельхозземли
Илья Шумов
Фото: из личного архива Ильи Шумова
Сельхозземли исторически считались рынком продавца, который задавал цены по самым значимым сделкам. Но сейчас баланс все больше смещается в сторону покупателя, открывая новые возможности для инвесторов.
Валовая маржинальность по отдельным культурам остается высокой, но в целом прибыль на 1 га постепенно снижается с 2022 года. Это объясняется коррекцией мировых цен на продукцию растениеводства после рекордов 2021 года, то есть, по сути, их нормализацией, введением в России экспортных пошлин на зерновые, масличные и продукты их переработки, ростом удельных операционных расходов и стоимости финансирования. Снижение прибыли на 1 га неравномерно среди компаний: его меньше ощутили агрохолдинги с крупным земельным банком, которые могут инвестировать в увеличение эффективности.
Выращивание одних и тех же культур на одном и том же участке земли из года в год приводит к истощению почвы. Аграриям необходимо соблюдать севооборот, чередовать различные культуры.
Не всегда возможно определить, какую культуру выгоднее всего посадить. Зерно, рапс, соя и другие культуры — это, по сути, биржевой товар, цены на который определяются рынком. А здесь подключается комплекс факторов: площади посевов, урожайность, коррекция экспорта и импорта. Бизнес под открытым небом не похож на заводское производство, где собственник может влиять почти на все процессы.
Стоимость компаний, занимающихся растениеводством,— это производные от прибыли на 1 га и стоимости финансирования. Аграрии — одни из немногих, кто имеет доступ к субсидированным кредитам на ведение бизнеса. Можно привлечь средства на сезонные работы по ставке половина ключевой плюс 2%. Но мало кто готов сейчас получать M&A-финансирование в банках при ставке ЦБ в 21%. Так что сделки в большинстве случаев заключаются за счет собственных средств покупателей. Поэтому в растениеводстве мы видим коррекцию цен. В среднем такие бизнесы сейчас продаются по цене ниже на 20–30% показателей 2021–2022 годов.
Основные покупатели на рынке — диверсифицированные агрохолдинги, у которых, кроме растениеводства, есть другие направления бизнеса.
Или речь может идти о группах с активами в других отраслях. Для диверсифицированных агрохолдингов покупка земли — это, кроме того, возможность более глубокой вертикальной интеграции бизнеса, что позволяет снизить зависимость от внешних поставщиков продукции растениеводства и стать более защищенными от рыночной конъюнктуры.
Сделки слияния и поглощения могут заключать, например, производители птицы, делающие ставку на развитие растениеводческого направления для снижения зависимости от продавцов кормов. Другой пример — когда крупные холдинги создаются практически с нуля за счет активов, выкупленных за последние годы. Для таких компаний это возможность приобрести дополнительный земельный банк за меньшие деньги.
Согласно BEFL, земельный банк топ-10 агрохолдингов за 2024 год вырос на 0,7 млн га, или на 10%. В 2023 году крупнейшие компании увеличили общий объем занятых площадей на 0,3 млн га, или 5%, в 2024-м — на 0,2 млн га и 3% соответственно. В этом году стоит ждать увеличения количества сделок M&A, но скорее это будет продажа относительно небольших земельных банков, до 50 тыс. га. Владельцы более крупных активов, желающие их реализовать, скорее будут ждать снижения ключевой ставки, чтобы продать бизнес дороже.