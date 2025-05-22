Деньги ищут почву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Шумов

Фото: из личного архива Ильи Шумова Илья Шумов

Фото: из личного архива Ильи Шумова

Сельхозземли исторически считались рынком продавца, который задавал цены по самым значимым сделкам. Но сейчас баланс все больше смещается в сторону покупателя, открывая новые возможности для инвесторов.

Валовая маржинальность по отдельным культурам остается высокой, но в целом прибыль на 1 га постепенно снижается с 2022 года. Это объясняется коррекцией мировых цен на продукцию растениеводства после рекордов 2021 года, то есть, по сути, их нормализацией, введением в России экспортных пошлин на зерновые, масличные и продукты их переработки, ростом удельных операционных расходов и стоимости финансирования. Снижение прибыли на 1 га неравномерно среди компаний: его меньше ощутили агрохолдинги с крупным земельным банком, которые могут инвестировать в увеличение эффективности.

Выращивание одних и тех же культур на одном и том же участке земли из года в год приводит к истощению почвы. Аграриям необходимо соблюдать севооборот, чередовать различные культуры.

Не всегда возможно определить, какую культуру выгоднее всего посадить. Зерно, рапс, соя и другие культуры — это, по сути, биржевой товар, цены на который определяются рынком. А здесь подключается комплекс факторов: площади посевов, урожайность, коррекция экспорта и импорта. Бизнес под открытым небом не похож на заводское производство, где собственник может влиять почти на все процессы.

Стоимость компаний, занимающихся растениеводством,— это производные от прибыли на 1 га и стоимости финансирования. Аграрии — одни из немногих, кто имеет доступ к субсидированным кредитам на ведение бизнеса. Можно привлечь средства на сезонные работы по ставке половина ключевой плюс 2%. Но мало кто готов сейчас получать M&A-финансирование в банках при ставке ЦБ в 21%. Так что сделки в большинстве случаев заключаются за счет собственных средств покупателей. Поэтому в растениеводстве мы видим коррекцию цен. В среднем такие бизнесы сейчас продаются по цене ниже на 20–30% показателей 2021–2022 годов.

Основные покупатели на рынке — диверсифицированные агрохолдинги, у которых, кроме растениеводства, есть другие направления бизнеса.

Или речь может идти о группах с активами в других отраслях. Для диверсифицированных агрохолдингов покупка земли — это, кроме того, возможность более глубокой вертикальной интеграции бизнеса, что позволяет снизить зависимость от внешних поставщиков продукции растениеводства и стать более защищенными от рыночной конъюнктуры.

Сделки слияния и поглощения могут заключать, например, производители птицы, делающие ставку на развитие растениеводческого направления для снижения зависимости от продавцов кормов. Другой пример — когда крупные холдинги создаются практически с нуля за счет активов, выкупленных за последние годы. Для таких компаний это возможность приобрести дополнительный земельный банк за меньшие деньги.

Согласно BEFL, земельный банк топ-10 агрохолдингов за 2024 год вырос на 0,7 млн га, или на 10%. В 2023 году крупнейшие компании увеличили общий объем занятых площадей на 0,3 млн га, или 5%, в 2024-м — на 0,2 млн га и 3% соответственно. В этом году стоит ждать увеличения количества сделок M&A, но скорее это будет продажа относительно небольших земельных банков, до 50 тыс. га. Владельцы более крупных активов, желающие их реализовать, скорее будут ждать снижения ключевой ставки, чтобы продать бизнес дороже.

Илья Шумов, инвестбанкир