Аэропорты Владимира, Калуги и Иваново приостановили работу

Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов городов Владимир (Семязино), Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево). Ограничения на прием и отправку самолетов введены после 11:00 мск. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В течение ночи 21 мая над Владимирской областью сбили пять беспилотников, над Калужской областью — один, сообщало Минобороны. В обоих случаях обошлось без пострадавших и последствий на земле. Во Владимирской области с утра были зафиксированы сбои в работе мобильных операторов.