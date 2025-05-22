В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов на фоне атак БПЛА

В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет. Задержки возникли на фоне отражения атак беспилотников.

Согласно онлайн-табло, на вылет из Шереметьево задержаны 15 рейсов, 7 отменено, в Домодедово — 6 отмененных, во Внуково задерживается 12 рейсов, в Жуковском — 1 отменен, 2 задержано.

На прилет в Шереметьево задерживается 46 рейсов, 4 отменено, в Домодедово — 42 задержано, 3 отменено, во Внуково задержано 26 рейсов, отменено 3, в Жуковском — 4 задержано, 2 отменено.

Ночью 22 мая Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу. По данным Минобороны, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. С утра Домодедово снова вводил ограничения на прием и отправку рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах.