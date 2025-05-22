Домодедово возобновил работу после утреннего налета БПЛА

Столичный аэропорт Домодедово возобновил прием и отправку самолетов после приостановки работы, сообщает Росавиация. Ограничения вводились на фоне новой атаки БПЛА, произошедшей утром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«В аэропорту Домодедово в 11:02 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», - написал представитель ведомства. Прием и отправка самолетов были приостановлены в 9:54 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин в 10:21 сообщил, что отражена атака двух БпЛА, атаковавших город.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Московской областью сбито 35 БПЛА. О пострадавших не сообщалось.