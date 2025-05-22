На подлете к Москве сбили еще 5 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение часа сообщил о двух отраженных атаках БПЛА. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на город, позднее — еще три дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, уточнил мэр.

Из-за угрозы атаки БПЛА с утра в Москве приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский. По информации Министерства обороны, в течение ночи на подлете к столице сбили 35 беспилотников. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщалось.