Минобороны: силы ПВО сбили 77 БПЛА за четыре часа

С 20:00 до 23:50 мск 21 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. Общее количество сбитых беспилотников с 8:00 мск 21 мая достигло 217.

Всего 42 беспилотника было сбито над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, 9 — над территорией Москвы и области, еще 8 — над Орловской областью, 2 — над Калужской областью, а также по одному БПЛА было сбито над Рязанской и Тульской областями.

По данным оборонного ведомства, с 18:00 до 20:00 над пятью российскими регионами было сбито 27 беспилотников.

В течение дня несколько раз приостанавливали работу аэропорты Москвы: Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Также не принимали и не отправляли рейсы аэропорты Ярославля, Костромы, Владимира, Иваново и Калуги. Росавиация предупреждала о возможных задержках в отправлении самолетов.