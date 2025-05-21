Больница подрядчику обойдется дорого

Областная прокуратура добилась в суде признания недействительным госконтракта на ремонт детской больницы в Ульяновске, компания «Тандем» должна будет вернуть заказчику 126,8 млн руб. и 19,6 млн руб. — проценты, несмотря на исполненные работы. Это не первое решение суда по «Тандему», который при первом заместителе губернатора региона Игоре Эделе был частым победителем торгов по госконтрактам. Также в арбитражном суде рассматривается иск заместителя прокурора области о ничтожности контракта с этой же компанией и возврате 3 млрд руб., полученных за реконструкцию очистных сооружений. В «Тандеме» отвечают, что не считают возможным вернуть средства, полученные за выполненные работы, и пытаются обжаловать решения в вышестоящих инстанциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов еще в 2023 году говорил о сомнительности торгов с участием "Тандема"

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов еще в 2023 году говорил о сомнительности торгов с участием "Тандема"

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В конце минувшей недели Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) согласился с решением Арбитражного суда Ульяновской области по иску заместителя областного прокурора, отказав компании «Тандем» (ООО, Ульяновск) в удовлетворении апелляционной жалобы.

Иск заместителя прокурора области в ООО «Тандем» и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» о признании недействительным госконтракта на проектирование и капремонт ульяновской детской городской клинической больницы №3 был направлен в арбитражный суд Ульяновской области в июле прошлого года. В иске зампрокурора требовал признать госконтракт ничтожным и настаивал на возврате «Ульяновскоблстройзаказчику» всей суммы контракта — 126,8 млн руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами — 19,8 млн руб. (капремонт больницы был полностью завершен подрядчиком в 2024 году, хотя и со срывом сроков).

В иске зампрокурора пояснял, что в марте 2022 года был объявлен открытый конкурс на заключение контракта, среди критериев один из основных (значимость 40%) — «квалификация участников закупки», где единственным детализирующим показателем оценки была «наибольшая цена одного из исполненных договоров»: чем больше цена прежнего договора, тем выше был шанс стать победителем торгов. «Тандем» представил договор подряда компании от 14.10.2021, заключенный с ИП Артуром Фахрудиновым, цена которого составила 10 млрд руб., что позволило «Тандему» стать победителем торгов (Артур Фахрудинов является братом Эдуарда Фахрудинова, возглавлявшего в тот период «Тандем»). Между тем, отмечалось в иске, ранее, в феврале 2024 года, вступившим в силу решением арбитражного суда по иску прокурора о недействительности контракта на ремонт Ореховской средней школы (где также был представлен этот же контракт на 10 млрд руб.) было подтверждено, что контракт обладает всеми признаками фиктивности, при этом никакого реального движения средств от ИП к «Тандему» не было. Арбитражный суд согласился с доводами прокуратуры, признал контракт недействительным и предписал «Тандему» вернуть «Ульяновскоблстройзаказчику» всю сумму стоимости контракта с процентами за пользование чужими средствами — 146,6 млн руб. Апелляционная инстанция подтвердила правильность решения суда, которое теперь вступило в законную силу. Директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» Олег Ганин в беседе с «Ъ» сказал, что не будет обжаловать это решение. Замдиректора «Тандема» Екатерина Можаева заявила, что компания не намерена возвращать эту сумму, поскольку выполнила все работы по контракту, с решением суда не согласна и готовит кассационное представление.

Компания «Тандем» до августа 2024 года принадлежала Наилю Фахрудинову, руководителем сначала был сам владелец, его сменила Виктория Фахрудинова (супруга ИП Артура Фахрудинова), затем руководство перешло к сыну владельца Эдуарду Фахрудинову, брату Артура Фахрудинова). С сентября прошлого года у компании новый владелец и руководитель — Алексей Правдин. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,08 млрд руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

Компания известна в Ульяновской области тем, что была частым победителем конкурсов по госконтрактам, на что обращали внимание депутаты заксобрания и Госдумы, а также прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов. Именно эта компания известна участием в схеме передачи взяток бывшему первому вице-губернатору Игорю Эделю (в феврале 2025 года приговорен к 12 годам лишения свободы). Артур Фахрудинов признавался, как указано в материалах суда, что вице-губернатор вымогал у «Тандема» 300 млн руб. «отката» в виде 10% от контракта стоимостью 2,955 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений в Заволжском районе Ульяновска. 14 марта этого года было передано в суд уголовное дело Виктории Фахрудиновой, обвиняемой в выводе в неконтролируемый оборот более 80 млн руб. по поддельным платежным поручениям. 1 апреля в отношении руководства «Тандема» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении контракта по модернизации очистных сооружений в Заволжском районе Ульяновска (по версии следствия, «Тандем» предоставил фиктивные данные об установке оборудования, ущерб — 1,1 млн руб.). Экс-руководитель «Тандема» Эдуард Фахрудинов в феврале этого года по решению суда помещен под домашний арест в связи с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве очистных сооружений в Барыше Ульяновской области.

В картотеке арбитражного суда есть еще ряд дел по искам зампрокурора к «Тандему» о ничтожности контрактов в связи с представленным тем же фиктивным договором на 10 млрд руб. Так, в апреле вступило в силу решение арбитражного суда, удовлетворившего иск прокуратуры о признании ничтожным контракта на строительство здания индустриального парка в промзоне «Заволжье», и «Тандем» должен вернуть «Ульяновскоблстройзаказчику» вместе с процентами 521,9 млн руб. Также арбитражный суд приступил к рассмотрению дела по иску зампрокурора области о признании недействительным по тем же основаниям крупнейшего контракта стоимостью 2,99 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений левобережья Ульяновска. Прокуратура, как и по предыдущим искам, требует применить последствия недействительности сделки и выплатить в пользу ульяновского МБУ «Стройзаказчик» 2,766 млрд руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами — 549 млн руб.

«Мы считаем иск необоснованным, нам не представляется, как это может быть возможно — вернуть такую сумму, если все средства ушли на исполнение контракта, тем более что работы фактически уже почти полностью завершены. Похоже, все направлено на то, чтобы обанкротить “Тандем”»,— предположила Екатерина Можаева.

В прокуратуре Ульяновской области настаивают на возврате всех средств независимо от того, выполнены работы или нет. «И если дальнейшие проверки покажут аналогичные нарушения, требования прокуратуры будут такими же жесткими»,— пояснили в ведомстве.

Сергей Титов, Ульяновск