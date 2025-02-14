Настрой на большее

В Ульяновске бывший первый заместитель губернатора региона Игорь Эдель приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство и получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Вице-губернатор через двух приближенных посредников требовал с подрядчиков по госконтрактам по 10% от стоимости реализации проекта. Всего Игорь Эдель, по данным следствия, требовал взяток «за покровительство и попустительство» на сумму более 692 млн руб., но успел получить 117 млн руб. В прокуратуре отмечают, что, учитывая требование гособвинения о более жестком наказании, после изучения полного текста приговора будет рассмотрен вопрос о возможности подачи апелляционного представления. Игорь Эдель вину не признал. Адвокат также заявил о намерении обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый вице-губернатор Игорь Эдель вину не признал

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Бывший первый вице-губернатор Игорь Эдель вину не признал

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу огласил приговор бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Игорю Эделю, обвиняемому в вымогательстве и получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также его бывшему помощнику Дмитрию Смирнову, обвиняемому в посредничестве в получении взятки в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Игоря Эделя и Дмитрия Смирнова задержали 8 августа 2023 года. Тогда же был задержан и мэр Димитровграда Андрей Большаков, у которого в автомобиле была обнаружена сумма в размере около 1 млн руб. В конце августа прошлого года городской суд Димитровграда приговорил Андрея Большакова за получение взятки к шести годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 млн руб.

Игорь Эдель был назначен на должность вице-губернатора в июле 2021 года (вскоре после того, как Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области), а в январе 2022 года был переведен на пост первого заместителя губернатора. Он курировал ход реализации нацпроектов, в его компетенцию входил непосредственный контроль муниципальных и государственных контрактов в сфере строительства. Ранее он был членом КПРФ, кандидатом в члены ЦК КПРФ, в 2007 году был избран депутатом Госдумы V созыва (фракция КПРФ, в это время депутатом Госдумы от КПРФ был и Алексей Русских), по данным КПРФ, в 2012 году Игорь Эдель прекратил свое членство в партии.

Суд проходил в закрытом режиме. Подробности дела стали известны только к окончанию судебных разбирательств.

По данным следствия, деятельность первого вице-губернатора по взиманию взяток началась после договоренностей с его помощником — начальником службы по обеспечению деятельности администрации губернатора Дмитрием Смирновым (назначен на эту должность в августе 2021 года) о возможном посредничестве во взаимодействии с подрядчиками и «получении от исполнителей контрактов незаконного денежного вознаграждения в размере 10% от стоимости». Затем Игорь Эдель предложил покровительство Михаилу Васильеву, фактическому руководителю и владельцу ООО «Центр-Строй» (г. Клин), которое занималось технадзором за производством работ по сохранению здания Ленинского мемориала по контракту стоимостью 1,2 млн руб. В августе 2021 года, вице-губернатор предложил Михаилу Васильеву покровительство по уже заключенным и будущим контрактам за взятку 500 тыс. руб. В 2022 и 2023 годах «Центр-Строй» получил 17 госконтрактов по надзору за работами на Ленинском мемориале и еще 18 госконтрактов — вместе с аффилированными с Михаилом Васильевым компании на строительные работы в Ульяновской области и в ЛНР. Общая сумма контрактов составила более 600 млн руб. Затем Михаилу Васильеву было предложено стать советником вице-губернатора по вопросам строительства, что позволяло ему быть в курсе новых торгов по госконтрактам в этой сфере. По версии следствия, Михаил Васильев, узнав о планируемых торгах на заключение муниципального контракта по реконструкции очистных сооружений стоимостью 2,99 млрд руб., сообщил об этом Игорю Эделю, а тот поручил советнику подобрать компанию, готовую поделиться с вице-губернатором и отдать 10% стоимости контракта. Михаил Васильев «нашел» уже известного в регионе предпринимателя Артура Фахрудинова, которому принадлежали ООО «Тандем» и ООО «Технология» (в 2021 году обе организации уже имели более 20 госконтрактов на более 700 млн руб.). В феврале 2022 года Михаил Васильев потребовал от Артура Фахрудинова передать ему «Технологию», и тот согласился, поскольку опасался ухудшения отношений с вице-губернатором («Технологию» оформили на мать Михаила Васильева). Следствие считает, что наличие «Технологии» позоволило не только получить дополнительные госконтракты, но и перечислять деньги на взятки по фиктивным договорам. А в марте 2022 года (вскоре после передачи «Технологии») «Тандем» стал победителем торгов на получение контракта стоимостью 2,99 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений в Заволжском районе Ульяновска. После этого с Артура Фахрудинова стали требовать для передачи вице-премьеру 299 млн руб. «Частично давали, частично не давали»,— рассказал предприниматель в июне 2024 года зампреду комитета Госдумы по экологии Жанне Рябцевой, приезжавшей в Ульяновск с проверкой исполнения контрактов. Сама же «Технология» полностью провалила контракт на строительство очистных в Барышском районе.

По данным следствия, основная часть взяток шла от Артура Фахрудинова, деньги передавались через Михаила Васильева и Дмитрия Смирнова (как правило, на автостоянке около здания облправительства). Часть контрактов касалась и Димитровграда, на чем и «погорел» глава города Андрей Большаков.

Всего, по данным следствия, через Михаила Васильева и Дмитрия Смирнова Игорь Эдель требовал с подрядчиков «за общее покровительство» более 692 млн руб., фактически он успел получить более 117 млн руб.

Михаил Васильев ранее дал следствию признательные показания, пошел на сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке, тем не менее, в сентябре прошлого года суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб.

Гособвинитель просил назначить Игорю Эделю наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. и запретом занимать руководящие должности сроком на 18 лет. По словам представляющего гособвинение Максима Фролова, доказательств вины подсудимых достаточно, и это «не только показания Васильева и Фахрудинова», «но и данные оперативного наблюдения в кабинете вице-премьера и автомобиле, которое велось на протяжении года, и где прослеживаются все договоренности», «а также факт взятия с поличным Дмитрия Смирнова, который получил 1 млн руб. от Фахрудинова для передачи Эделю».

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Игоря Эделя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. и запретом на восемь лет занимать должности в органах власти. Дмитрий Смирнов приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. и пятилетним запретом на властные должности.

Защита с приговором не согласна и намерена его обжаловать. Адвокат Игоря Эделя Александр Погодин (Москва) заявил, что «строительство не было сферой ответственности Игоря Эделя», «и возникает вопрос, за что тогда давали такие гигантские суммы». «Кроме того, полученных вице-губернатором денег никто нигде не нашел, и я считаю, что вина подзащитного не доказана»,— отметил адвокат.

В прокуратуре Ульяновской области сказали, что, «учитывая требование со стороны обвинения более жесткого наказания, после изучения полного текста приговора будет решаться вопрос о направлении апелляционного представления».

Сергей Титов, Ульяновск