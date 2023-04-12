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«Тандем» показал миллиарды

Прокуратура Ульяновской области настаивает на возбуждении уголовного дела по факту намеренного ограничения конкуренции

Следственное управление СКР по Ульяновской области ведет доследственную проверку фактов намеренного ограничения конкуренции в торгах в интересах ульяновских компаний ООО «Тандем» и ООО «Технология». Материалы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ОГКУ «Ульяновск­облстройзаказчик» направила в СУ СКР прокуратура Ульяновской области, выявившая нарушения в конкурсной документации, благодаря которым «Тандем» и «Технология» получали большинство госконтрактов на выполнение работ в сфере ремонта и строительства ­соцобъектов.

Прокурор области Андрей Теребунов сообщил, что условия конкурса заранее обеспечивали победу «Тандема»

Прокурор области Андрей Теребунов сообщил, что условия конкурса заранее обеспечивали победу «Тандема»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Прокурор области Андрей Теребунов сообщил, что условия конкурса заранее обеспечивали победу «Тандема»

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Прокуратура Ульяновской области направила в следственное управление СКР «для решения вопроса об уголовном преследовании» материалы прокурорской проверки проведения торгов на право заключения госконтрактов про проведению ремонтных и строительных работ зданий соцсферы. Ведомство пришло к выводу, что конкурсная документация была составлена таким образом, что в большинстве торгов победителями становились компании ООО «Тандем» и ООО ­«Технология».

Об этом стало известно из ответа прокурора Ульяновской области Андрея Теребунова депутату Госдумы Алексею Куринному на поступившее обращение. Как отмечается в ответе, прокуроры в ходе проверки увидели, что «в действиях должностных лиц ОГКУ „Ульяновск­облстройзаказчик“ содержатся признаки состава преступления» — злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения ­свободы).

В ходе проверки, сообщается в ответе, установлено, что ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» от имени Ульяновской области выступает в качестве государственного заказчика по гос­контрактам, а мониторинг проведения закупок «показал, что при организации и проведении торгов на указанный вид работ имеются признаки ограничения конкуренции на рынке», победителями торгов на контракты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов становятся компании «Тандем» и «Технология». Изучение конкурсной документации по торгам с участием этих компаний показало, что одним из главных критериев (40% значимости) является квалификация участника торгов, которая рассматривается как общее количество исполненных договоров (со значимостью показателя 100%). «Таким образом,— отмечает облпрокуратура,— чем больше участником закупки представлено исполненных договоров, тем выше шанс стать победителем торгов». Так, ведомство установило, что компания «Тандем» к заявкам на участие в торгах прикладывала «договор от 14.10.2021 на выполнение работ по объекту, цена которого составила 9,9 млрд руб., что обеспечивало безусловную победу ООО „Тандем“ в торгах с учетом установленного показателя «наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров». Областной прокурор отмечает, что должностные лица ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчика» знали о наличии у «Тандема» и «Технологии» документов, обеспечивающих безусловное преимущество, но «в целях обеспечения победы в торгах» «намеренно применяли лишь по одному детализирующему показателю оценки критерия „квалификация участника закупки“, и в каждом извещении о закупке всегда использовалась одна и та же формула расчета баллов». Материалы по преднамеренному ограничению конкуренции также направлены в УФАС. Кроме того, прокурор области сообщил, что проверкой также выявлены необоснованные заключения допсоглашений к контрактам и незаконные изменения «существенных условий пяти контрактов», в связи с чем возбуждено в отношении «Ульяновскоблстройзаказчика» пять дел об административных правонарушениях (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, штраф для юрлиц до 200 тыс. руб.), «которые направлены для рассмотрения в УФАС». Также прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительными допсоглашений по ремонту Октябрьской средней школы и взыскании с «Тандема» 39,7 млн руб. (иск пока оставлен без движения).

В СУ СКР «Ъ» сообщили, что «доследственная проверка пока продолжается».

Компания «Тандем» создана в декабре 2013 года, с 2015 года принадлежала Наилю Фахрудинову, с февраля 2023 года владельцем и руководителем стал его сын Эдуард Фахрудинов. Компания «Технология» создана в августе 2018 года, размещается по тому же адресу, что и «Тандем», до декабря 2022 года ее директором был владелец «Тандема» Эдуард Фахрудинов. Как сообщал «Ъ», в июне прошлого года УФАС уже вело проверку «Тандема» в связи с поступившим в ФАС РФ обращением, в котором говорилось о том, что «Тандем» на торги по реконструкции очистных сооружений канализации Левобережья (контракт на 2,99 млрд руб.) якобы предоставил ложные документы о наличии опыта работы в этой сфере.

С «Тандемом» также связана и история уголовного дела о взятке бывшего вице-спикера регионального заксобрания Алсу Балакишиевой (приговорена к штрафу 4,8 млн руб.). Как звучало в суде, в июне 2015 года она пообещала компании ООО «Аякс» через ее представителя Артура Фахрудинова (брата сегодняшнего владельца «Тандема») обеспечить выигрыш в электронных аукционах, за что «потребовала взятку — 5% цены контрактов — путем перечисления на счет фонда поддержки реготделения «Единой ­России».

Директор «Тандема» Эдуард Фахрудинов был для комментариев недоступен, телефоны компании, указанные в учредительных документах, недействительны. Получить комментарий УФАС в среду не удалось. Алексей Скоробогатов, сославшись на занятость, от комментариев отказался, на запрос «Ъ» не ответил.

Алексей Куринный в беседе с «Ъ» пояснил, что сначала он пытался выяснить, почему с большими задержками ведется ремонт объектов целого ряда соцучреждений, «и оказалось, что везде исполнители контрактов — ООО „Тандем“ и ООО „Технология“». После этого он обратился к экспертам, сделал ряд запросов, после чего «выяснилось, что 90% госконтрактов, связанных со строительством и ремонтом, получают именно эти компании». По данным, полученным депутатом от экспертов, только за 2021–2023 годы «Тандем» выиграл право на заключение 36 госконтрактов с суммами от 200 тыс. руб. до 498 млн руб. «Технология» за этот период получила 10 госконтрактов. «Мало того, что им обеспечивался выигрыш в конкурсе, так чиновники еще обеспечивали им целую систему страховки с многочисленными послаблениями через допсоглашения»,— сказал депутат, заметив, что «все это было заведено еще во времена прежнего губернатора, но успешно два года продолжалось и далее». Господин Куринный также отметил, что, по его мнению, в этом деле «Ульяновскоблстройзаказчик» «является лишь техническим исполнителем», и следствие должно показать, кто еще с этим связан.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима заявил «Ъ», что «прокуратура будет настаивать на привлечении конкретных виновных к уголовной ответственности», и «в рамках расследования должны быть проверены действия всех должностных лиц, которые еще могут быть причастны к пре­ступлению».

Сергей Титов, Ульяновск

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