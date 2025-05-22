Цены на лук и капусту резко выросли из-за неурожая

Розничные цены на лук и капусту за год выросли на 57–87% из-за сокращения запасов и неурожая 2024 года. По данным Росстата, на 12 мая лук стоил в среднем 72,3 руб./кг (+87% г/г), капуста — 75,2 руб./кг (+57%). Другие овощи из «борщевого набора» подорожали значительно меньше: свекла — на 12%, помидоры — на 1%, а морковь даже подешевела.

Основная причина скачка цен — плохой урожай. В 2024 году сбор капусты упал на 5,6%, лука — на 0,7%, при этом качество продукции ухудшилось. В Картофельном союзе связывают это с засухой в Волгоградской области — ключевом регионе выращивания.

Стабилизировать ситуацию может рост импорта из Узбекистана, Ирана, Казахстана и Китая, а также увеличение посевных площадей в России. В Минсельхозе сообщили, что мощности овощехранилищ в 2025 году выросли на 147 тыс. тонн. Эксперты ожидают замедления роста цен с началом сбора нового урожая в июле.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лига борща».