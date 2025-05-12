Новость о том, что Дональд Трамп собирается принять в подарок от Катара роскошный Boeing 747 и использовать его в качестве президентского борта, остается одной из самых обсуждаемых в американской прессе. В то время как поддерживающие господина Трампа медиа делают упор на то, что Министерство юстиции США не нашло ничего предосудительного в подарке и факте его принятия, критики президента говорят о существенных вопросах, связанных не только с этикой и законом, но и с безопасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Boeing 747-8

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Boeing 747-8

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп говорит, что правительство США планирует принять дорогой самолет

Учитывая огромную стоимость Boeing 747–8, этот шаг беспрецедентен и поднимает существенные этические и юридические вопросы... В Секретной службе потенциальная передача самолета иностранным правительством для президентского использования рассматривается как «кошмар для безопасности», сообщил источник в правоохранительных органах CNN. «ВВС США придется разобрать его на части в поисках шпионского оборудования и для проверки годности самолета»,— сказал источник.

Трамп настроен принять от Катара роскошный Boeing 747 и использовать его как президентский

Соглашение о том, что правительство примет роскошный самолет и в конечном итоге передаст его библиотеке господина Трампа, станет самым ярким примером того, как во время своего второго срока он еще больше переплетает свои личные и президентские дела.

Трамп намерен получить от Катара «летающий дворец» стоимостью $400 млн и использовать в качестве президентского самолета

Новостные сообщения вызвали возмущение у демократов, включая представителя Бронкса Ричи Торреса, который выразил «тревогу» в жалобе исполняющему обязанности генерального инспектора и связанным с ним правительственным агентствам... Перед обнародованием плана получения «летающего дворца» от Катара администрация Трампа оценила потенциальные правовые последствия... Генеральный прокурор Пэм Бонди и главный юрист Белого дома Дэвид Уоррингтон изучили этот вопрос и пришли к выводу, что план «юридически допустим».

Демократы требуют расследовать сообщения о том, что Катар планирует подарить Трампу самолет

Демократ из Палаты представителей требует начать расследование сообщений о том, что администрация Трампа собирается принять самолет стоимостью $400 млн от Катара в качестве Air Force One и личного самолета президента Трампа после того, как он покинет свой пост. Быстрая негативная реакция свидетельствует о том, что демократы в Конгрессе могут ухватиться за эту тему, когда вернутся к заседаниям на следующей неделе.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская