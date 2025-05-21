Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников

На подлете к Москве сбили еще семь украинских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он уже сообщал об уничтожении четырех дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал господин Собянин в Telegram-канале. Сведений о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

Сегодня в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, позднее их сняли. В 17:05 мск Шереметьево вновь приостановило работу.

С 11:30 до 15:00 мск 21 мая силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над шестью регионами России. 15 дронов уничтожены над Орловской областью, еще семь — над Курской. Шесть БПЛА сбиты над Тульской областью, два — над Рязанской, один — над Брянской. Тогда, по данным Минобороны, над Московской областью уничтожили три дрона.