Глава подмосковного Домодедово сообщила о работе ПВО над городом

В Домодедово работают системы противовоздушной обороны, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. В связи с этим в аэропорту Домодедово временно приостановлены прием и выпуск самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Евгении Хрусталевой Фото: Архив Евгении Хрусталевой

«Отойдите от окон, не подходите к обломкам — они могут быть опасны и начинены взрывчаткой. Сохраняйте спокойствие: работает система ПВО»,— написала Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Госпожа Хрусталева напомнила, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним ближе чем на 200 м и трогать поражающие элементы.