Прокурор Кировской области возглавил свердловский антикоррупционный департамент

Прокурор Кировской области Андрей Оборок назначен директором департамента противодействия коррупции Свердловской области, сообщил «Ъ-Урал» источник в правительстве региона, добавив, что документ подписал врио губернатора Денис Паслер. В департаменте информационной политики области заверили, что сообщат о кадровых решениях «после их принятия».

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Кировской области Андрей Оборок (слева)

Фото: Пресс-служба прокуратуры Кировской области

Господин Оборок возглавлял прокуратуру Кировской области с 2020 года. Ранее, с 1996 года, работал старшим помощником Шадринского межрайонного прокурора (Курганская область), в 2002 году получил пост заместителя Шадринского межрайонного прокурора, в 2003 году — возглавил Шадринскую межрайонную прокуратуру. В 2006 году был назначен прокурором Кургана, в 2015 году — начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области. С 2017 года занимал должность заместителя прокурора Челябинской области, с 2019 года — аналогичную должность в Свердловской области.

Андрей Оборок сменил на посту директора департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхама Ширалиева, который возглавлял ведомство с 2022 года. В период, когда пост главы департамента был вакантным, и.о. директора был заместитель главы ведомства Сергей Ежов.

Василий Алексеев