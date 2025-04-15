Песков не стал комментировать возможность передачи Ираном запасов урана России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможной передаче России запасов обогащенного урана Ирана. О том, что Вашингтон предложил такой вариант Тегерану, сообщала британская газета The Guardian.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

12 апреля в Омане состоялись переговоры США и Ирана о новой ядерной сделке. Как сообщила The Guardian, американская делегация предложила Ирану передать запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Вашингтон и Тегеран эту информацию не комментировали.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Оман имеет значение».

Лусине Баласян