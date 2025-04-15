The Guardian: США предложили Ирану передать запасы обогащенного урана России

Представители США на переговорах в Омане по ядерной программе Ирана предложили Тегерану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IRIB / AP, File / AP Фото: IRIB / AP, File / AP

«Этот вопрос, рассматриваемый как один из ключевых камней преткновения на пути к будущему соглашению, был поднят в ходе первоначальных, в основном непрямых переговоров, состоявшихся в Маскате, Оман, между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом»,— говорится в публикации The Guardian. Газета при этом не уточняет источники информации.

Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Делегацию Ирана представлял министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сторону США — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и вопросу снятия санкций с Ирана.

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Подробнее о переговорах США и Ирана — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».

Анастасия Домбицкая