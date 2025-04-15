The Guardian: США предложили Ирану передать запасы обогащенного урана России
Представители США на переговорах в Омане по ядерной программе Ирана предложили Тегерану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Фото: IRIB / AP, File / AP
«Этот вопрос, рассматриваемый как один из ключевых камней преткновения на пути к будущему соглашению, был поднят в ходе первоначальных, в основном непрямых переговоров, состоявшихся в Маскате, Оман, между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом»,— говорится в публикации The Guardian. Газета при этом не уточняет источники информации.
Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Делегацию Ирана представлял министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сторону США — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и вопросу снятия санкций с Ирана.
В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.
Подробнее о переговорах США и Ирана — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».