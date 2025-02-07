Глава МЭА призвал снизить долю России на мировом рынке обогащения урана

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол призвал страны Запада и Востока наращивать мощности по обогащению урана, поскольку сейчас 40% мощностей находятся в одной стране — России. Диверсификация такой промышленности необходима, чтобы отказаться от поставок сырья из России, сказал господин Бирол.

«Волшебное слово — диверсификация. В Европе мы испытали горькие последствия чрезмерной зависимости от одной страны-производителя энергии, которой была Россия. И мы платим большие издержки, отключая ее... Диверсификация энергии. Диверсификация источников импорта. Диверсификация торговли, что всегда хорошо для энергетической безопасности»,— сказал он на выступлении о состоянии развития ядерной энергетики в мире в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией).

Господин Бирол видит проблему в энергетической безопасности Европы. Это связано с тем, что страны ЕС отказались от ядерной энергетики. Доля электроэнергии, которая производилась за счет атомной энергетики, упала с 35%, которая были в 90-х годах прошлого века, до 15% сейчас. Отказ Германии от мирного атома он назвал исторической ошибкой.

Глава МЭА добавил, что Соединенным Штатам вместе со странами Европы, Канадой, Японией и Южной Кореей необходимо объединиться в сфере цепочки поставок для более успешной конкуренции с Россией и Китаем в области строительства АЭС, а также малых модульных реакторов.

В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден утвердил закон, которым запрещается импортировать низкообогащенный уран из России. После этого США стали увеличивать добычу сырья для ядерного топлива.

Подробности — в материале «Ъ» «Американский уран возрождается».