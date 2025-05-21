Депутаты Приморя не поддержали идею отстрела конфликтных тигров

Комитет по продовольственной политике и природопользованию законодательного собрания Приморья отклонил проект обращения в Госдуму депутата Леонида Васюкевича о незамедлительном отстреле амурского тигра при его выходе на территорию населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе приморского парламента.

Поправки планировали внести в федеральные законы «О животном мире и «Об охране окружающей среды». Новеллы предполагали автоматически считать любой выход амурского тигра на территорию населенного пункта конфликтной ситуацией.

«Не вижу целесообразности в принятии обращения в предложенной риторике»,— заявил замминистра лесного хозяйства, животного мира и природных ресурсов Филипп Шутов. По его словам, краевые власти уже делают все необходимое, «чтобы обеспечить бесконфликтное существование тигра и человека».

По мнению центра «Амурский тигр» в предложении о незамедлительном отстреле конфликтных тигров усматривается «лоббизм трофейной охоты». «Никак вопрос не расписывается — какой тигр конфликтный, какой неконфликтный. Как и кому это решать? Действительно, это лазейка для браконьеров»,— прокомментировал решение комитета его председатель Андрей Андрейченко.

В этом году в Приморье от нападений тигров погибло два человека. 14 января в Дальнереченском районе тигр напал на рыбака неподалеку от села Зимники. В результате поисков тигра застрелили. Вскрытие показало, что у хищника было застарелое огнестрельное ранение.

В марте в Красноармейском районе погиб сотрудник КГКУ «Примлес». Тигр подкрался и напал на мужчину в лесу. Тигр был отстрелен. В нацпарке «Удэгейская легенда» заявили, что тигр до этого был ранен в результате браконьерской охоты. С такими ранениями хищник больше не мог полноценно охотиться.

Алексей Чернышев, Владивосток