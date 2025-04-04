В Приморье отстрелили тигра, убившего человека

На территории национального парка «Удэгейская легенда» в Приморском крае нейтрализован амурский тигр, напавший на сотрудника КГКУ «Приморское лесничество». ЧП случилось 11 марта, мужчина погиб.

При проведении мероприятий по отлову тигра хищник также совершил нападение на инспектора нацпарка. «Защищая свою жизнь, сотрудник учреждения был вынужден применить оружие, в результате чего животное отстреляно»,— говорится в сообщении нацпарка «Удэгейская легенда».

В нацпарке считают, что тигр до этого был ранен в результате браконьерской охоты, поскольку на его туше нашли повреждения, нехарактерные для травм, «получаемых животными в процессе охоты или конфликтов с сородичами». С такими ранениями хищник больше не мог полноценно охотиться. «Полученные тигром ранения стали причиной нападения на людей, приведшие к трагической гибели человека и гибели самого тигра»,— уточняется в пресс-релизе.

Погибший был сотрудником КГКУ «Примлес», нападение произошло в Красноармейском районе Приморского края. Участковый лесничий с помощником были в лесу вдали от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади, рассказывали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья. 55-летний мужчина, ставший жертвой, работал в лесном хозяйстве с 1996 года.

Алексей Чернышев, Владивосток