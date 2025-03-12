В Приморье тигр убил лесничего

В Красноармейском районе Приморского края произошло нападение тигра на сотрудника КГКУ «Примлес». 55-летний мужчина, работавший в лесном хозяйстве с 1996 года, погиб.

«Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади»,— говорится в сообщении министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья.

В настоящее время выясняются причины нападения животного на человека, ведется поиск хищника с применением специальных средств. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и профильного министерства.

14 января текущего года в Дальнереченском районе Приморья в результате нападения тигра погиб мужчина, рыбачивший неподалеку от села Зимники. 16 января, в результате поисков, тигра застрелили. Вскрытие показало, что у хищника было застарелое огнестрельное ранение.

Алексей Чернышев, Владивосток