ГК «Шоколадница» приостанавливает открытие новых кофеен

Управляющий директор компании Олег Подгорный рассказал в интервью “Ъ”, что ГК «Шоколадница» приостанавливает запуск новых точек, планируя направить фокус на обновление большего числа существующих заведений за более короткий срок. Он уточнил, что компания продолжит продавать франшизу и запускать партнерские рестораны.

По словам топ-менеджера, на рынке общепита происходит маленькое сумасшествие. «Огромное количество гастроэнтузиастов, которые пытаются занять ниши тех компаний, что ушли из России. Они занимают вакантные помещения по тем ставкам аренды, которые вообще не бьются ни с какой экономикой ритейла, и перебивают этими ставками наши расчеты»,— уточнил господин Подгорный.

Подробнее читайте в интервью, которое выйдет позднее на сайте и в газете.

Дарья Андрианова