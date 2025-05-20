Основателю «Русагро» Мошковичу продлили арест до 25 августа
Мещанский районный суд Москвы продлил арест на три месяца (до 25 августа) основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу. Об этом сообщил корреспондент «Ъ». Под стражей также оставили второго фигуранта — экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Вадим Мошкович (в центре)
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Фигуранты в 2018 году купили 85% акций кипрской Solpro Investment Ltd. Компания была учредителем холдинга «Солнечные продукты», которым владел Владислав Буров. Согласно фабуле дела, Вадим Мошкович и Максим Басов нарушили обязательства, не погасив кредиты холдинга.
Всего по делу установили 16 потерпевших, включая господина Бурова, ФНС и компанию-кредитора «Сингента». Суммарный ущерб оценивают в более чем 47 млрд руб. Ранее стало известно, что следствие заподозрило Вадима Мошковича в даче крупной взятки должностному лицу.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Аграрий сидит, а ущерб растет».