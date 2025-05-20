Медведев: в ситуации с Украиной нужен мир, а не перемирие

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, в текущей ситуации с Украиной необходим мир, а не перемирие. Об этом постоянно говорит президент России Владимир Путин, добавил господин Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, о чем Россия все время говорит, а к миру на длительное время»,— сказал зампред Совбеза на Петербургском международном юридическом форуме (трансляция велась на сайте организатора мероприятия).

Господин Медведев подчеркнул, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле. При этом он считает, что сейчас на Украине нет людей, уполномоченных на заключение мирного соглашения.

19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Господин Трамп сказал, что две страны незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Защищенная связь».