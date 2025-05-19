Путин: разговор с Трампом продолжался более двух часов

Президент России Владимир Путин заявил, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом продолжался более двух часов.

«Этот разговор состоялся, продолжался более двух часов»,— сказал господин Путин журналистам.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был запланирован на 17:00 мск. Дональд Трамп говорил, что сначала переговорит с российским коллегой, а затем созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако украинский телеканал «Рада» в понедельник сообщил, что господин Трамп созвонился с украинским лидером до переговоров с господином Путиным. Глава Белого дома также сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Владимир Зеленский, писал он.

Это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая