ЕС вновь освободил «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен на нефть

Евросоюз освободил от соблюдения потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» до 28 июня 2026 года. Послабления в санкционных ограничениях с 2022 действуют для транспортировки нефти в Японию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Об освобождении «Сахалина-2» от соблюдения потолка цен говорится в регламенте Совета ЕС (.pdf). Впервые власти Евросоюза ввели исключение для проекта в декабре 2022 года, после чего несколько раз продлевали его.

В предыдущих решениях Совет ЕС уточнял, что «Сахалин-2» освобождается от соблюдения потолка цен на нефть, поскольку поставки с его месторождений важны для энергетической безопасности Японии. Действующий потолок цен на российское топливо установлен в размере $60 за баррель. 19 мая Reuters писало, что ЕС предложил странам G7 снизить его до $50.