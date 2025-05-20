ERR: Россия отпустила задержанный танкер Green Admire, шедший из Эстонии

Российские власти освободили нефтяной танкер Green Admire, задержанный 18 мая 2025 года в российских территориальных водах Балтийского моря. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Танкер вышел из порта Силламяэ в Эстонии и следовал в Роттердам, перевозив около 700 тыс. баррелей нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rush 2112 / vesselfinder Фото: Rush 2112 / vesselfinder

Судно ходит под флагом Либерии и принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Оно двигалось по маршруту, согласованному между Россией, Эстонией и Финляндией. Этот путь через российские воды Финского залива используется для обхода мелководных эстонских районов и считается более безопасным для крупных судов. Несмотря на предупреждения российской стороны о зоне, обозначенной как опасная для судоходства, танкер не изменил курс. После задержания корабль поставили на якорь у острова Гогланд.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна назвал действия России непредсказуемыми и связал инцидент с попытками Эстонии пресечь деятельность российского «теневого флота». По его словам, Москва проявила агрессивность, а Таллин уведомил союзников по НАТО. Департамент транспорта Эстонии после этого инцидента объявил, что суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, не будут заходить в территориальные воды РФ.

13 мая ВМС Эстонии и авиация НАТО пытались вынудить судно Jaguar под флагом Габона покинуть нейтральные воды и направиться в зону, где его могли задержать. На борту находился экипаж из 21 человека, в числе которых было четверо гражданин России. Судно проигнорировало требования и прошло в российский город Приморск.