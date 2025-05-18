Эстония обвинила Россию в задержании танкера

Россия задержала танкер Green Admire, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он следовал по морскому пути, согласованному Эстонией, Финляндией и Россией, заявил он.

«Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Наши союзники проинформированы»,— написал господин Цахкна в соцсети X.

Green Admire ходит под флагами Либерии. Судно принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Танкер вышел из эстонского порта Силламяэ. Суда, которые выходят оттуда, по согласованному маршруту проходят через территориальные воды РФ, сообщает ERR. Такой путь является более безопасным для крупных судов.

Сейчас судно находится на якоре у острова Гогланд, передает ERR. Танкер перевозил сланцевое масло. Его конечным пунктом назначения был Роттердам. В отделе управления судоходством департамента транспорта республики сообщили, что впредь суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, страна будет направлять через территориальные воды Эстонии.

13 мая ВМС Эстонии и авиация НАТО попытались заставить танкер Jaguar, который ходит под флагом Габона, покинуть нейтральные воды и проследовать в зону, где его могли задержать. Эстония угрожала начать таран судна, экипаж которого состоит из четырех граждан России. Капитан судна проигнорировал требования и продолжил путь в РФ. 15 мая танкер прибыл в порт Приморска.