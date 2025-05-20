Валерий Зорькин заявил о вероятной неистребимости коррупции

Коррупция «присуща человеческому естеству» и, возможно, неискоренима, считает председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин. Он призвал ввести за оправдание коррупции наказание, как за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Зорькин поднял эту тему на лекции на Петербургском международном юридическом форуме. Он заявил, что «во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции». В числе причин коррупции глава КС назвал «моральную порочность» и «общее падение духовной культуры» общества.

Он убежден, что в наши дни честный труд «перестает быть сколько-нибудь значимой ценностью». «Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами — повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление в истории человечества»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Валерий Зорькин при этом отметил, что не бороться с коррупцией нельзя, потому что «она не может быть хорошей». По его мнению, если коррупцию оправдывают на уровне научных исследований или выступлений политиков, «это очень опасно». «Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма»,— добавил глава КС.

В марте президент Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что коррупция мешает развитию экономики России. Согласно судебной статистке, в 2024 году в России за получение откатов осудили всего 14 человек. В Госдуме предложили конфисковывать имущество у родственников коррупционеров.