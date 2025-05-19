В Госдуме предложили конфисковывать имущество у родственников коррупционеров

Депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду») сегодня, 19 мая, внес в нижнюю палату законопроект, предполагающий конфискацию имущества у членов семей лиц, осужденных за коррупционные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Действующий институт конфискации, согласно ст. 104.1 УК РФ, распространяется только на имущество, непосредственно использованное для совершения преступления или полученное в результате преступления, отмечается в пояснительной записке к проекту. Это «обуславливает высокую привлекательность коррупционной деятельности», ведь после отбытия наказания должностное лицо получает возможность «жить припеваючи за счет полученного от совершенных им нераскрытых преступлений».

В связи с этим господин Делягин предлагает конфисковать имущество, в том числе добросовестно приобретенное, не только у самих участников организованных преступных сообществ (если они не сотрудничают со следствием), но и у членов их семей. В случае принятия инициативы, надеется депутат, у лиц, совершивших коррупционные преступления, исчезнет возможность защитить свое движимое и недвижимое имущество, переоформив его на своих родственников. А родственники, в свою очередь, получат «серьезную мотивацию по профилактированию и пресечению преступлений, а также выявлению истинных причин появления у своих близких необоснованного богатства».

При этом предложенные меры будут касаться только государственных и муниципальных служащих, совершивших коррупционные преступления в составе организованной преступной группы и отказавшихся активно способствовать раскрытию преступлений.

Божена Иванова