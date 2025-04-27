Взяточников рассортировали по «доходам»

В прошлом году в России за получение откатов осудили всего 14 человек, следует из данных судебной статистики по делам коррупционной направленности за 2024 год. Самым «популярным» составом в подобных делах остается получение взятки, а ее размер чаще всего колеблется в диапазоне от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Но подношения берут не только деньгами: на втором месте по масштабам распространения — поборы в виде услуг. Такая статистика объясняется тем, что взяточников проще ловить, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее часто в России по-прежнему дают взятки в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб., следует из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности, которую опубликовал Судебный департамент при Верховном суде. За такие взятки в прошлом году осудили 5162 человека, и это почти четверть (24%) от общего числа лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные преступления как по основным составам, так и в качестве дополнительной квалификации (всего по ним были осуждены 21 729 человек). На втором месте по популярности оказались услуги неимущественного характера, а за взятки свыше 1 млн руб. осудили 1933 человека (см. график).

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Общее количество коррупционеров по сравнению с 2023 годом, когда их насчитали 22 014, немного сократилось, зато взяточников-миллионеров стало больше на 133 человека. Общая же картина осталась практически такой же, как и годом ранее. Хотя, например, в 2022 году взятки в виде «услуг неимущественного характера» были только на третьем месте, уступая как взяткам в пределах 10–50 тыс. руб., так и совсем скромным подношениям в 1–10 тыс. руб.

В категорию «неимущественных» обычно попадают услуги, которые не имеют материального выражения или оно с трудом поддается оценке, объясняет юрист Александр Хаминский. Например, сын чиновника в обмен на определенную услугу поступает в престижный университет или его супругу без очереди записывают на редкую операцию.

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Раньше в основу коррупционных дел ложилась передача прежде всего материального вознаграждения, вспоминает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако практика поменялась, и теперь преступлением признаются также иные действия коррупционного характера, в том числе предоставление различных скидок или услуг. Такие дела сложнее в доказывании, но правоохранители в определенный момент сконцентрировали усилия, сформировали практику и дали ход всему накопленному материалу, отсюда и прирост подобных приговоров, отмечает эксперт.

Всего в утвержденном Генпрокуратурой перечне преступлений коррупционной направленности, который используется для учета в судебной статистике, 14 «основных» составов. Но большинство из них остаются скорее экзотикой для правоприменителя. Например, ни в прошлом году, ни в 2023-м не было ни одного приговора по ст. 141.1 (нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата).

Самым распространенным преступлением остается получение взятки. За это осуждено 4844 человека.

За дачу взятки традиционно наказывают реже: в прошлом году осужденных было всего 2880 (напомним, что от наказания освобождаются взяткодатели, активно способствовавшие раскрытию преступления). За коммерческий подкуп осуждены 898 человек (в это число входят как подкупавшие, так и подкупленные). А, например, за незаконное получение отката при закупках товаров и услуг (подкуп работника контрактной службы или незаконное получение таким работником денег или имущества; это относительно новая ст. 200.5, появившаяся в УК в 2018 году) — всего 14 лиц. 10 человек наказаны за подкуп участников и организаторов зрелищных и коммерческих конкурсов.

Обычно доказательства по делу обвинение получает в результате проведения следственных действий — проще говоря, получателя взятки в буквальном смысле ловят за руку, объясняет сложившуюся ситуацию с откатами Дмитрий Горбунов. При этом, отмечает он, взяткодатель чаще всего идет на сотрудничество со следствием с целью смягчения приговора или даже освобождения от наказания. Доказывать же преступление, совершенное при определении поставщика или исполнителя в рамках конкурентных процедур, куда сложнее: это требует значительно больших затрат ресурсов и времени, при этом вероятность обвинительного приговора в разы ниже, «поэтому статистика выглядит именно так», констатирует эксперт.

Анастасия Корня